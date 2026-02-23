Російські солдати хватаються за голову: заборонили все, що тільки можна

Центр вивчення окупації повідомляє, що у російських військах могли надійти розпорядження відмовитися від використання месенджера "MAX" на пристроях із розширеними мультимедійними можливостями.

Заборона Telegram та Max в Росії

За даними джерел, відповідні вказівки стосуються встановлення та використання застосунку на телефонах і планшетах, які вже раніше підпадали під обмеження.

Водночас, за інформацією Центру, російські військові продовжують користуватися Telegram.

У російських медіа з іронією коментують ситуацію, заявляючи, що на тлі обмежень Telegram у війська нібито надходять розпорядження про заборону "найзахищенішого у світі національного месенджера". Також згадується про можливу появу нової "канонічної програми", яка "не матиме аналогів".

Офіційного підтвердження цих змін з боку російського Міноборони наразі немає.

