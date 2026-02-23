Дрони чи жива сила: які пріоритети в армії України

Командир батальйону Pentagon 225 окремого штурмового полку відповів на запитання, що важливіше на полі бою — знищення 100 ворожих дронів "Молнія" чи ліквідація майже двох сотень солдатів противника.

Пріоритетні ураження в армії України

За його словами, більш пріоритетною ціллю є саме дрони.

"Молнія" можуть спричинити дуже тяжкі наслідки — це може бути розбита техніка з великою кількістю особового складу, знищена логістика або інші критичні втрати. Тому інколи знищення сотні таких дронів важливіше, ніж ліквідація сотні військових РФ", — пояснив комбат.

Водночас він наголосив, що на практиці підрозділи намагаються одночасно працювати і по безпілотниках, і по живій силі противника.

"Обирати нам не доводиться — працюємо по всьому, що становить загрозу", — зазначив він.

