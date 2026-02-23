Дроны или живая сила: какие приоритеты в армии Украины

Командир батальона Pentagon 225 отдельного штурмового полка ответил на вопрос, что важнее на поле боя — уничтожение 100 вражеских дронов Молния или ликвидация почти двух сотен солдат противника.

Приоритетные поражения в армии Украины

По его словам, более приоритетной целью являются дроны.

"Молния" может повлечь за собой очень тяжелые последствия — это может быть разбита техника с большим количеством личного состава, уничтожена логистика или другие критические потери. Поэтому иногда уничтожение сотни таких дронов важнее, чем ликвидация сотни военных РФ", — объяснил комбат.

В то же время он подчеркнул, что на практике подразделения пытаются одновременно работать и по беспилотникам, и по живой силе противника.

"Избирать нам не приходится – работаем по всему, что представляет угрозу", – отметил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир батальона Pentagon 225 отдельного штурмового полка высказался относительно того, нужны ли в армии люди, которые боятся фронта, но желают служить.

По его словам, далеко не все, кто приходит в армию, стремятся напрямую воевать на линии боевого столкновения — и это нормально. Он отметил, что не каждый должен быть Рембо, готовым сразу взять оружие в руки. Комбат подчеркнул, что в его опыте обычные люди в критических ситуациях нередко проявляли себя гораздо сильнее, чем те, кто изначально демонстрировал чрезмерную уверенность. По его словам, во время общения с новобранцами командование выясняет их навыки и профессию, чтобы определить, где они могут быть наиболее полезны. Армии требуются юристы, ИТ-специалисты, делопроизводители и другие специалисты для закрытия тыловых должностей.

