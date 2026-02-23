Чи є місце боягузам в армії: відповідь командира 225 ОШП

Командир батальйону Pentagon 225 окремого штурмового полку висловився щодо того, чи потрібні в армії люди, які бояться фронту, але мають бажання служити.

Тилові посади в армії

За його словами, далеко не всі, хто приходить до війська, прагнуть безпосередньо воювати на лінії бойового зіткнення — і це нормально. Він зазначив, що не кожен має бути "Рембо", готовим одразу взяти зброю до рук.

Комбат наголосив, що в його досвіді звичайні люди в критичних ситуаціях нерідко проявляли себе значно сильніше, ніж ті, хто з самого початку демонстрував надмірну впевненість.

За його словами, під час спілкування з новобранцями командування з’ясовує їхні навички та фах, щоб визначити, де вони можуть бути найбільш корисними. Армії потрібні юристи, ІТ-фахівці, діловоди та інші спеціалісти для закриття тилових посад.

"Війна і армія — це не лише ті, хто воює безпосередньо на ЛБЗ. Армія — це 70% тил і 30% люди, які воюють на передовій", — підкреслив він.

