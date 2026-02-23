Військові вразили думкою про блокування Telegram в Україні: на що варто звернути увагу

Рубрики
Український військовий із позивним "Осман" висловився щодо дискусії навколо можливого обмеження Telegram у контексті вербування для диверсій та терактів.
Військові про блокування Telegram в Україні
За його словами, питання не лише в месенджері. Він зазначає, що пошук потенційних виконавців може починатися в інших соціальних мережах — TikTok, Instagram чи Facebook — де відслідковують радикальні або антиукраїнські коментарі, після чого спілкування переводиться в будь-який зручний месенджер.
"Щоб ідея із блокуванням спрацювала, потрібно людей занурити в інформаційний вакуум і заблокувати всі соцмережі", — вважає військовий.
Він також припустив, що блокування Telegram може стати зручним інструментом для обмеження незручних голосів, і навів приклад Росії, де тиск на воєнкорів і незалежні канали посилився після критики влади.
Окремо "Осман" звернув увагу на те, що багато заяв українських політиків публікуються саме в Telegram, оскільки ця платформа залишається одним із ключових каналів комунікації з аудиторією.