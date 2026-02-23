Військові вразили думкою про блокування Telegram в Україні: на що варто звернути увагу

Український військовий із позивним "Осман" висловився щодо дискусії навколо можливого обмеження Telegram у контексті вербування для диверсій та терактів.

Військові про блокування Telegram в Україні

За його словами, питання не лише в месенджері. Він зазначає, що пошук потенційних виконавців може починатися в інших соціальних мережах — TikTok, Instagram чи Facebook — де відслідковують радикальні або антиукраїнські коментарі, після чого спілкування переводиться в будь-який зручний месенджер.

"Щоб ідея із блокуванням спрацювала, потрібно людей занурити в інформаційний вакуум і заблокувати всі соцмережі", — вважає військовий.

Він також припустив, що блокування Telegram може стати зручним інструментом для обмеження незручних голосів, і навів приклад Росії, де тиск на воєнкорів і незалежні канали посилився після критики влади.

Окремо "Осман" звернув увагу на те, що багато заяв українських політиків публікуються саме в Telegram, оскільки ця платформа залишається одним із ключових каналів комунікації з аудиторією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародна депутатка Ірина Верещук після теракту у Львові заявила про необхідність переглянути функціонування Telegram та інших анонімних платформ в українському інформаційному просторі під час війни.

За її словами, ворог системно використовує Telegram для вербування виконавців терактів, координації їхньої діяльності та організації атак у тилових містах. "Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", — зазначила вона.

