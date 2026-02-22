Після теракту у Львові пропонують обмежити роботу Telegram в Україні

Народна депутатка Ірина Верещук після теракту у Львові заявила про необхідність переглянути функціонування Telegram та інших анонімних платформ в українському інформаційному просторі під час війни.

Блокування Telegram в Україні

За її словами, ворог системно використовує Telegram для вербування виконавців терактів, координації їхньої діяльності та організації атак у тилових містах.

"Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни", — зазначила вона.

Верещук наголосила, що якщо для захисту життів українців і національної безпеки виникне потреба обмежити можливості таких платформ, держава має бути готова до відповідних рішень.

Дискусія щодо ролі Telegram в умовах війни триває на тлі розслідування теракту у Львові, де, за даними слідства, виконавців могли завербувати через месенджер.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував теракт у Львові та заявив, що Росія планує й надалі здійснювати подібні напади на українців.

За його словами, правоохоронці доповіли про перебіг розслідування. Внаслідок двох вибухів у центрі міста поранення отримали 25 людей, одна працівниця поліції загинула. Обставини злочину наразі повністю аналізуються. Президент повідомив, що виконавці були завербовані через Telegram, а організація теракту має російське походження. Деталі справи мають оприлюднити МВС, Національна поліція та СБУ.





Зеленський наголосив, що, за даними розвідки, російська сторона готує нові спроби атак та диверсій у тилових регіонах України. "У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі — фактично напади на українців", — зазначив він.

