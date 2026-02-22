После теракта во Львове предлагают ограничить работу Telegram в Украине

Народная депутат Ирина Верещук после теракта во Львове заявила о необходимости пересмотреть функционирование Telegram и других анонимных платформ в украинском информационном пространстве во время войны.

Блокировка Telegram в Украине

По ее словам, враг системно использует Telegram для вербовки исполнителей терактов, координации их деятельности и организации атак в тыловых городах.

"Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны", — отметила она.

Верещук подчеркнула, что если для защиты жизней украинцев и национальной безопасности возникнет необходимость ограничить возможности таких платформ, государство должно быть готово к соответствующим решениям.

Дискуссия о роли Telegram в условиях войны продолжается на фоне расследования теракта во Львове, где, по данным следствия, исполнителей могли завербовать через мессенджер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал теракт во Львове и заявил, что Россия планирует и дальше совершать подобные нападения на украинцев.

По его словам, правоохранители доложили о ходе расследования. В результате двух взрывов в центре города ранения получили 25 человек, одна работница полиции погибла. Обстоятельства преступления полностью анализируются. Президент сообщил, что исполнители были завербованы через Telegram, а у организации теракта есть российское происхождение. Детали дела должны обнародовать МВД, Национальная полиция и СБУ.





Зеленский подчеркнул, что, по данным разведки, российская сторона готовит новые попытки атак и диверсий в тыловых регионах Украины. "У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи — фактически нападения на украинцев", — отметил он.

