Зеленський налякав українців: що готуються робити росіяни

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував теракт у Львові та заявив, що Росія планує й надалі здійснювати подібні напади на українців.

Росіяни готують майбутні напади на українців

За його словами, правоохоронці доповіли про перебіг розслідування. Внаслідок двох вибухів у центрі міста поранення отримали 25 людей, одна працівниця поліції загинула. Обставини злочину наразі повністю аналізуються.

Президент повідомив, що виконавці були завербовані через Telegram, а організація теракту має російське походження. Деталі справи мають оприлюднити МВС, Національна поліція та СБУ.

Зеленський наголосив, що, за даними розвідки, російська сторона готує нові спроби атак та диверсій у тилових регіонах України.

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі — фактично напади на українців", — зазначив він.

Президент доручив посилити заходи реагування та безпеки, щоб унеможливити подібні злочини в майбутньому, а також закликав місцеву владу та громади бути більш залученими до протидії вербуванню та диверсійній діяльності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львові з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два потужні вибухи. Повітряної тривоги в місті на момент інциденту не оголошували.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався у центральній частині міста — на вулиці Шпитальній поблизу торговельного центру "Магнус". На місці працює велика кількість правоохоронців та екстрених служб. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема працівники поліції, які прибули на виклик, а також, імовірно, військовослужбовець Національної гвардії. Повідомляється про вибиті вікна в навколишніх будівлях і запах горілого.

