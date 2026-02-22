Зеленський налякав українців: що готуються робити росіяни

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував теракт у Львові та заявив, що Росія планує й надалі здійснювати подібні напади на українців.
Росіяни готують майбутні напади на українців
За його словами, правоохоронці доповіли про перебіг розслідування. Внаслідок двох вибухів у центрі міста поранення отримали 25 людей, одна працівниця поліції загинула. Обставини злочину наразі повністю аналізуються.
Президент повідомив, що виконавці були завербовані через Telegram, а організація теракту має російське походження. Деталі справи мають оприлюднити МВС, Національна поліція та СБУ.
Зеленський наголосив, що, за даними розвідки, російська сторона готує нові спроби атак та диверсій у тилових регіонах України.
"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі — фактично напади на українців", — зазначив він.
Президент доручив посилити заходи реагування та безпеки, щоб унеможливити подібні злочини в майбутньому, а також закликав місцеву владу та громади бути більш залученими до протидії вербуванню та диверсійній діяльності.