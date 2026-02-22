Зеленский испугал украинцев: что готовятся делать россияне

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал теракт во Львове и заявил, что Россия планирует и дальше совершать подобные нападения на украинцев.
Россияне готовят будущие нападения на украинцев
По его словам, правоохранители доложили о ходе расследования. В результате двух взрывов в центре города ранения получили 25 человек, одна работница полиции погибла. Обстоятельства преступления полностью анализируются.
Президент сообщил, что исполнители были завербованы через Telegram, а у организации теракта есть российское происхождение. Детали дела обнародуют МВД, Национальная полиция и СБУ.
Зеленский подчеркнул, что, по данным разведки, российская сторона готовит новые попытки атак и диверсий в тыловых регионах Украины.
"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи — фактически нападения на украинцев", — отметил он.
Президент поручил усилить меры реагирования и безопасности, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем, а также призвал местные власти и общины быть более вовлеченными в противодействие вербовке и диверсионной деятельности.