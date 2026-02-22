Зеленский испугал украинцев: что готовятся делать россияне

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал теракт во Львове и заявил, что Россия планирует и дальше совершать подобные нападения на украинцев.

Россияне готовят будущие нападения на украинцев

По его словам, правоохранители доложили о ходе расследования. В результате двух взрывов в центре города ранения получили 25 человек, одна работница полиции погибла. Обстоятельства преступления полностью анализируются.

Президент сообщил, что исполнители были завербованы через Telegram, а у организации теракта есть российское происхождение. Детали дела обнародуют МВД, Национальная полиция и СБУ.

Зеленский подчеркнул, что, по данным разведки, российская сторона готовит новые попытки атак и диверсий в тыловых регионах Украины.

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи — фактически нападения на украинцев", — отметил он.

Президент поручил усилить меры реагирования и безопасности, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем, а также призвал местные власти и общины быть более вовлеченными в противодействие вербовке и диверсионной деятельности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два мощных взрыва. Воздушная тревога в городе на момент инцидента не объявлялась.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, взрыв произошел в центральной части города — на улице Шпитальной вблизи торгового центра "Магнус". На месте работает большое количество правоохранителей и экстренных служб. По предварительным данным, есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции, прибывшие по вызову, а также, вероятно, военнослужащий Национальной гвардии. Сообщается о выбитых окнах в окружающих зданиях и запахе горелого.

