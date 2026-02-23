logo

Военные поразили мнением о блокировании Telegram в Украине: на что стоит обратить внимание
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный Осман заявил, что вербовка через Telegram является лишь частью более широкой информационной проблемы

23 февраля 2026, 03:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный с позывным "Осман" высказался по поводу дискуссии вокруг возможного ограничения Telegram в контексте вербовки для диверсий и терактов.

Военные о блокировке Telegram в Украине

По его словам, вопрос не только в мессенджере. Он отмечает, что поиск потенциальных исполнителей может начинаться в других социальных сетях – TikTok, Instagram или Facebook – где отслеживают радикальные или антиукраинские комментарии, после чего общение переводится в любой удобный мессенджер.

"Чтобы идея с блокировкой сработала, нужно людей погрузить в информационный вакуум и заблокировать все соцсети", — считает военный.

Он также предположил, что блокирование Telegram может стать удобным инструментом для ограничения неудобных голосов и привел пример России, где давление на военкоров и независимые каналы усилилось после критики властей.

Отдельно "Осман" обратил внимание, что многие заявления украинских политиков публикуются именно в Telegram, поскольку эта платформа остается одним из ключевых каналов коммуникации с аудиторией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Ирина Верещук после теракта во Львове заявила о необходимости пересмотреть функционирование Telegram и других анонимных платформ в украинском информационном пространстве во время войны.
По ее словам, враг системно использует Telegram для вербовки исполнителей терактов, координации их деятельности и организации атак в тыловых городах. "Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны", — отметила она.



Источник: https://t.me/stanislav_osman/10340
