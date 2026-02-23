Военные поразили мнением о блокировании Telegram в Украине: на что стоит обратить внимание

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский военный с позывным "Осман" высказался по поводу дискуссии вокруг возможного ограничения Telegram в контексте вербовки для диверсий и терактов.
Военные о блокировке Telegram в Украине
По его словам, вопрос не только в мессенджере. Он отмечает, что поиск потенциальных исполнителей может начинаться в других социальных сетях – TikTok, Instagram или Facebook – где отслеживают радикальные или антиукраинские комментарии, после чего общение переводится в любой удобный мессенджер.
"Чтобы идея с блокировкой сработала, нужно людей погрузить в информационный вакуум и заблокировать все соцсети", — считает военный.
Он также предположил, что блокирование Telegram может стать удобным инструментом для ограничения неудобных голосов и привел пример России, где давление на военкоров и независимые каналы усилилось после критики властей.
Отдельно "Осман" обратил внимание, что многие заявления украинских политиков публикуются именно в Telegram, поскольку эта платформа остается одним из ключевых каналов коммуникации с аудиторией.