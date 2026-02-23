Есть ли место трусам в армии: ответ командира 225 ОШП

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Командир батальона Pentagon 225 отдельного штурмового полка высказался относительно того, нужны ли в армии люди, которые боятся фронта, но желают служить.
Тыловые должности в армии
По его словам, далеко не все, кто приходит в армию, стремятся напрямую воевать на линии боевого столкновения — и это нормально. Он отметил, что не каждый должен быть Рембо, готовым сразу взять оружие в руки.
Комбат подчеркнул, что в его опыте обычные люди в критических ситуациях нередко проявляли себя гораздо сильнее, чем те, кто изначально демонстрировал чрезмерную уверенность.
По его словам, во время общения с новобранцами командование выясняет их навыки и профессию, чтобы определить, где они могут быть наиболее полезны. Армии требуются юристы, ИТ-специалисты, делопроизводители и другие специалисты для закрытия тыловых должностей.
"Война и армия — это не только воюющие непосредственно на ЛБО. Армия — это 70% тыл и 30% воюющих на передовой людей", — подчеркнул он.