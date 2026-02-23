Российские солдаты хватаются за голову: запретили все, что только можно

Центр изучения оккупации сообщает, что в российских войсках могли поступить распоряжения отказаться от использования мессенджера MAX на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

Запрет Telegram и Max в России

По данным источников, соответствующие указания касаются установки и использования приложения на телефонах и планшетах, уже ранее подпадавших под ограничения.

В то же время, по информации Центра, российские военные продолжают использовать Telegram.

В российских медиа с иронией комментируют ситуацию, заявляя, что на фоне ограничений Telegram в войска якобы поступают распоряжения о запрете самого "защищенного в мире национального мессенджера". Также упоминается о возможном появлении новой "канонической программы", которая "не будет иметь аналогов".

Официального подтверждения этих изменений со стороны российского Минобороны пока нет.

