Российские солдаты хватаются за голову: запретили все, что только можно
Российские солдаты хватаются за голову: запретили все, что только можно

В российских войсках могут запретить установку мессенджера «MAX» на устройства с расширенными мультимедийными функциями

23 февраля 2026, 20:54
Автор:
Ткачова Марія

Центр изучения оккупации сообщает, что в российских войсках могли поступить распоряжения отказаться от использования мессенджера MAX на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

Российские солдаты хватаются за голову: запретили все, что только можно

Запрет Telegram и Max в России

По данным источников, соответствующие указания касаются установки и использования приложения на телефонах и планшетах, уже ранее подпадавших под ограничения.

В то же время, по информации Центра, российские военные продолжают использовать Telegram.

В российских медиа с иронией комментируют ситуацию, заявляя, что на фоне ограничений Telegram в войска якобы поступают распоряжения о запрете самого "защищенного в мире национального мессенджера". Также упоминается о возможном появлении новой "канонической программы", которая "не будет иметь аналогов".

Официального подтверждения этих изменений со стороны российского Минобороны пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир батальона Pentagon 225 отдельного штурмового полка ответил на вопрос, что важнее на поле боя — уничтожение 100 вражеских дронов "Молния" или ликвидация почти двух сотен солдат противника.
По его словам, более приоритетной целью являются дроны. "Молния" могут повлечь за собой очень тяжелые последствия — это может быть разбита техника с большим количеством личного состава, уничтожена логистика или другие критические потери. Поэтому иногда уничтожение сотни таких дронов важнее, чем ликвидация сотни военных РФ", — пояснил комбат. В то же время он подчеркнул, что на практике подразделения пытаются одновременно работать и по беспилотникам, и по живой силе противника. "Избирать нам не приходится — работаем по всему, что представляет угрозу", — отметил он.



Источник: https://t.me/occupation_research_center/818
