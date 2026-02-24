Военные рассекретили основную тактику россиян, с которой нужно что-то решать

Рубрики
В 225 отдельном штурмовом полку сообщили, что российские войска активно применяют тактику инфильтрации для создания иллюзии продвижения.
Основная тактика армии РФ - инфильтрация
По словам военных, в сложных погодных условиях противник пытается проходить между украинскими позициями, вывешивать свои флаги и "зарисовывать" населенные пункты как будто бы захваченные. Цель – посеять панику в подразделениях Сил обороны и создать информационный эффект "победного шествия".
В подразделе отмечают необходимость усиления борьбы с инфильтрацией и выделения ресурсов для создания антидиверсионных резервов. Военные отмечают, что этот процесс сложен, равно как и удержание второй линии обороны.
Отмечается, что даже небольшие группы противника, которые проникают в тыл и прячутся в подвалах, могут создавать угрозу пилотам беспилотников и логистических маршрутов.
В полку добавляют, что работают над техникой выявления и уничтожения таких групп, чтобы свести к минимуму риски для подразделений.