Война с Россией Военные рассекретили основную тактику россиян, с которой нужно что-то решать
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные рассекретили основную тактику россиян, с которой нужно что-то решать

В 225-м отдельном штурмовом полку заявили, что основной тактикой противника для создания «картинки наступления» является инфильтрация между позициями Сил обороны

24 февраля 2026, 01:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В 225 отдельном штурмовом полку сообщили, что российские войска активно применяют тактику инфильтрации для создания иллюзии продвижения.

Военные рассекретили основную тактику россиян, с которой нужно что-то решать

Основная тактика армии РФ - инфильтрация

По словам военных, в сложных погодных условиях противник пытается проходить между украинскими позициями, вывешивать свои флаги и "зарисовывать" населенные пункты как будто бы захваченные. Цель – посеять панику в подразделениях Сил обороны и создать информационный эффект "победного шествия".

В подразделе отмечают необходимость усиления борьбы с инфильтрацией и выделения ресурсов для создания антидиверсионных резервов. Военные отмечают, что этот процесс сложен, равно как и удержание второй линии обороны.

Отмечается, что даже небольшие группы противника, которые проникают в тыл и прячутся в подвалах, могут создавать угрозу пилотам беспилотников и логистических маршрутов.

В полку добавляют, что работают над техникой выявления и уничтожения таких групп, чтобы свести к минимуму риски для подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Южно-Слобожанском направлении в зоне ответственности пограничной бригады "Гарт" противник продолжает попытки прорыва через государственную границу Украины.
Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами, привлекают БпЛА, артиллерию и авиацию, пытаясь выбить украинских военных с позиций. Впрочем, большинство атак срывается еще на этапе подготовки — подразделения "Гарту" работают на опережение.
Воздух над передним краем постоянно контролируют разведывательные беспилотники, FPV-дроны и тяжелые бомберы пограничников. Алгоритм действий неизменен: обнаружение – поражение – подтверждение. За прошедшую неделю воины бригады уничтожили 28 окупантов, еще 22 получили ранения. Север Харьковщины остается под контролем украинских сил обороны.



Источник: https://t.me/OSHP_225/5296
