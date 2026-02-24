Зеленский высказался о прекращении огня: о каких играх речь

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

Зеленский о начале конца в войне в Украине

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.

Зеленский призвал Дональда Трампа не поддаваться манипуляциям кремля и "раскусить игры" путина. По словам президента, москва лишь имитирует готовность к миру.

"Россияне играют в игры. Они играют с Трампом и со всем миром. Путин думает, что выглядит внушительно и что ему можно доверять. Нет, он плохой актер", — отметил Зеленский.

Отдельно он обратился в Европейский Союз с требованием определить четкую дату вступления Украины уже в 2027 году. Президент подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда Россия десятилетиями будет блокировать евроинтеграцию Украины.

