Зеленский высказался о прекращении огня: о каких играх речь
Зеленский высказался о прекращении огня: о каких играх речь

В интервью Financial Times президент Украины заявил, что война близится к «началу конца», но без четких гарантий безопасности пауза может сыграть в пользу России

24 февраля 2026, 01:58
Автор:
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

Зеленский о начале конца в войне в Украине

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.

Зеленский призвал Дональда Трампа не поддаваться манипуляциям кремля и "раскусить игры" путина. По словам президента, москва лишь имитирует готовность к миру.

"Россияне играют в игры. Они играют с Трампом и со всем миром. Путин думает, что выглядит внушительно и что ему можно доверять. Нет, он плохой актер", — отметил Зеленский.

Отдельно он обратился в Европейский Союз с требованием определить четкую дату вступления Украины уже в 2027 году. Президент подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда Россия десятилетиями будет блокировать евроинтеграцию Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия предлагала нереалистические варианты решения вопроса по Запорожской атомной электростанции.
По его словам, позиция москвы сводится к предложению признать контроль России над станцией. Также озвучивались идеи создания определенных форматов "совместных предприятий", однако, как отметил Буданов, такие варианты нереалистичны. Он добавил, что в ходе обсуждения задавал вопрос российской стороне относительно того, как в таком случае через МАГАТЭ решить юридический вопрос принадлежности станции и лицензии украинского оператора — Энергоатом.



Источник: https://www.ft.com/content/1831225f-0db6-4ecc-8409-f520f74e4129
