Война с Россией Буданов назвал ключ к безопасному будущему Украины
Буданов назвал ключ к безопасному будущему Украины

Кирилл Буданов во время Justice Conference заявил, что безопасность Украины держится на силе армии и справедливости в мировой политике

24 февраля 2026, 17:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Justice Conference заявил, что залогом безопасного будущего Украины является сочетание силы армии и силы закона в международной политике.

Буданов назвал ключ к безопасному будущему Украины

Буданов о будущем Украины

По его словам, именно украинская армия является основой справедливости и мира.

"Залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего есть наша украинская армия. Пока украинский солдат удерживает фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины", — подчеркнул он.

Буданов отметил, что сочетание силы защитников на фронте и международной правовой ответственности делает войну невыгодной для любого захватчика.

"Справедливость — инструмент сдерживания, что существенно уменьшает вероятность повторения войны. Справедливость делает агрессию слишком дорогой и рискованной", — подытожил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в рамках мер по снижению наступательного потенциала российских войск подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать ключевые объекты управления и логистики противника.
По имеющейся информации, в ходе операции, в частности, были применены ракеты ATACMS. В ночь на 24 февраля 2026 года подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области. Также поражен склад материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" в районе Васильевки (ТОТ Запорожской области), склад боеприпасов и МТЗ в районе Приазовского (ТОТ Донецкой области), а также состав боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области.



Источник: https://t.me/novynylive
