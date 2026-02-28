Знает ли президент всю правду с фронта

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал, как организована коммуникация между фронтом и главой государства и получает ли президент полную картину событий на передовой.

Как Зеленский получает информацию с фронта

По словам Палисы, президент Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ситуации на фронте в разных форматах. Речь идет как о телефонных разговорах в случае необходимости уточнений или постановки задач, так и о рабочих совещаниях при участии ответственных лиц по отдельным направлениям.

Кроме этого, проходят отдельные встречи с личными докладами по конкретным операциям или ситуациям на определенных участках фронта.

Палиса отметил, что его ключевой задачей с начала работы является обеспечение коммуникации и поддержка прямой связи с фронтом. Он отметил, что считает своей ответственностью предоставлять президенту весь необходимый объем информации для принятия взвешенных и аргументированных решений.

По его словам, глава государства получает данные по отдельным операциям и общей ситуации из нескольких источников, что позволяет формировать объективное видение событий.

В то же время Палиса подчеркнул, что подведение итогов отдельных мер целесообразно осуществлять после их завершения, чтобы не создавать рисков для обороны и не предоставлять дополнительную информацию противнику.

Таким образом, в Офисе президента отмечают, что коммуникация между фронтом и руководством государства осуществляется системно, многоуровнево и с учетом ограничений безопасности.

