Война с Россией "Город ждет жаркое лето": что означает смещение фронта на 5 км
"Город ждет жаркое лето": что означает смещение фронта на 5 км

Старший лейтенант Сил обороны с позывным «Алекс» заявил об усложнении ситуации безопасности вокруг Краматорска из-за постепенного продвижения российских войск со стороны Часового Яра

28 февраля 2026, 03:24
Автор:
Ткачова Марія

Ситуация вокруг Краматорска остается напряженной, а в ближайшие месяцы могут стать сложными для города. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом".

"Город ждет жаркое лето": что означает смещение фронта на 5 км

Ситуация в Краматорске

По его словам, российские подразделения продолжают постепенное продвижение по направлению "Часов Яр" . В этой связи артиллерийская активность врага все больше приближается к городу, а удары беспилотниками по восточным районам уже стали привычным явлением.

Военный отмечает, что за последние один-два месяца линия боевого столкновения сместилась примерно на пять километров в Краматорскую сторону. Это означает, что все большее количество поражений — как артиллерия, так и ударные дроны — получают возможность доставать до жилых массивов.

По его оценке, при сохранении текущей динамики город может столкнуться с усилением обстрелов в летний период. В то же время, официальные военные структуры подробно ситуацию пока не комментируют.

Краматорск остается одним из ключевых логистических и административных центров Донецкой области, что делает его стратегически важным для обеих сторон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупационные войска получили первую партию нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа под названием "Шторм". Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко со ссылкой на аналитические данные ресурса "Безбашенная Data".
По имеющейся информации, новый дрон способен транспортировать до 25 килограммов боеприпасов на расстояние до 20 километров. Речь идет о платформе самолетного типа, которая позволяет осуществлять доставку взрывных средств на тактическую глубину.



Источник: https://t.me/officer_33/6722
