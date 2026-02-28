"Город ждет жаркое лето": что означает смещение фронта на 5 км

Военный отмечает, что за последние один-два месяца линия боевого столкновения сместилась примерно на пять километров в Краматорскую сторону. Это означает, что все большее количество поражений — как артиллерия, так и ударные дроны — получают возможность доставать до жилых массивов.

По его оценке, при сохранении текущей динамики город может столкнуться с усилением обстрелов в летний период. В то же время, официальные военные структуры подробно ситуацию пока не комментируют.

Краматорск остается одним из ключевых логистических и административных центров Донецкой области, что делает его стратегически важным для обеих сторон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупационные войска получили первую партию нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа под названием "Шторм". Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко со ссылкой на аналитические данные ресурса "Безбашенная Data".