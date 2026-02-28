"Город ждет жаркое лето": что означает смещение фронта на 5 км

Рубрики
Ткачова Марія
Ситуация вокруг Краматорска остается напряженной, а в ближайшие месяцы могут стать сложными для города. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом".
Ситуация в Краматорске
По его словам, российские подразделения продолжают постепенное продвижение по направлению "Часов Яр" . В этой связи артиллерийская активность врага все больше приближается к городу, а удары беспилотниками по восточным районам уже стали привычным явлением.
Военный отмечает, что за последние один-два месяца линия боевого столкновения сместилась примерно на пять километров в Краматорскую сторону. Это означает, что все большее количество поражений — как артиллерия, так и ударные дроны — получают возможность доставать до жилых массивов.
По его оценке, при сохранении текущей динамики город может столкнуться с усилением обстрелов в летний период. В то же время, официальные военные структуры подробно ситуацию пока не комментируют.
Краматорск остается одним из ключевых логистических и административных центров Донецкой области, что делает его стратегически важным для обеих сторон.