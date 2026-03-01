Сестра военнослужащего 122-го мотострелкового полка РФ заявила, что ее брат с 14 октября считается пропавшим без вести под Купянском, а командование не предоставляет семье никакой конкретной информации о его местонахождении.

Невозможность эвакуации для россиян в Купянске

По словам женщины, ее брат, Шустов Виталий Витальевич, проходил службу в составе 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. Она утверждает, что после исчезновения военного часть не сообщила никаких деталей, а обращение семьи переадресовывают в военкомат. Там, по ее словам, отвечают, что в списках без вести пропавших он не значится.

Женщина также заявила, что потребовала от командования организовать эвакуацию раненых и тел погибших из района боевых действий. В ответ ей сообщили, что эвакуационные мероприятия не проводятся из-за плотного минирования территории.

Она подвергла сомнению такие объяснения, отметив, что, по официальным заявлениям российского командования, эти районы якобы находятся под контролем российских войск. Родственница военного публично обратилась с просьбой предоставить информацию о судьбе пропавших и организовать поиск и эвакуацию.

Официальные комментарии российского военного руководства по ситуации пока не обнародованы.

