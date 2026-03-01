Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины сознательно ограничивают публичное освещение отдельных успехов на фронте.

Успехи украинской армии на войне против России

По его словам, командиры, непосредственно управляющие операциями, просят не разглашать детали по определенным направлениям. Причина – реакция противника на информационное пространство.

Он пояснил, что после публичных сообщений об успешных действиях украинских подразделений российская сторона оперативно опрокидывает резервы именно на те участки, где фиксируется активность. Таким образом, излишнее внимание к конкретному направлению может усложнить дальнейшее развитие операции.

По словам советника Министра Обороны Украины, сейчас ВСУ работают в условиях информационной тишины, выполняя поставленные задачи без громких анонсов.

Официальные представители Генерального штаба ранее также неоднократно отмечали важность соблюдения режима информационной безопасности во время активных боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские подразделения оказались в сложном положении из-за проблем с логистикой и поставками. Об этом сообщил Центр изучения оккупации, ссылаясь на видео бойцов полка "Скала".

По имеющейся информации, российские военные вынуждены скрываться в полуразрушенных зданиях, подвалах и импровизированных укрытиях из-за нехватки воды, еды и медикаментов. В материале отмечается, что из-за нарушения поставок подразделения фактически изолированы и находятся в состоянии истощения.

