1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.

Российский обстрел Днепропетровской области

На Никопольщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 40 и 42 года. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В Маломихайловской общине Синельниковского района травмирован 66-летний мужчина.

Также под ударами находились Зеленодольские и Карповские общины на Криворожье. Там зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов и магазина.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей “Флэш” заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины сознательно ограничивают публичное освещение отдельных успехов на фронте.

По его словам, командиры, непосредственно управляющие операциями, просят не разглашать детали по определенным направлениям. Причина – реакция противника на информационное пространство.

Он пояснил, что после публичных сообщений об успешных действиях украинских подразделений российская сторона оперативно опрокидывает резервы именно на те участки, где фиксируется активность. Таким образом, излишнее внимание к конкретному направлению может усложнить дальнейшее развитие операции.

По словам советника Министра Обороны Украины, ВСУ работают в условиях информационной тишины, выполняя поставленные задачи без громких анонсов.

