logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия планирует захватить четыре города: Палиса озвучил которые
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует захватить четыре города: Палиса озвучил которые

РФ не отказалась от планов захвата четырех областных центров, но ресурсов не хватает

1 марта 2026, 23:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россия не отказалась от стратегических планов по захвату четырех украинских областных центров, однако пока нет достаточных ресурсов для их реализации. Об этом в интервью Радио Свобода заявило украинское военное чиновник Палиса.

Россия планирует захватить четыре города: Палиса озвучил которые

Планы России на захват Украины

По его словам, Москва стремится полностью оккупировать Донецкую область, а также продвинуться в глубь Днепропетровской и Запорожской областей. Среди потенциальных целей РФ он назвал Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.

Отдельно речь идет о намерениях создания так называемых буферных зон на севере Украины.

В то же время Палиса подчеркнул, что в ближайшие месяцы у Кремля нет реальных возможностей для реализации таких планов. По его оценке, даже для полной оккупации Донбасса России понадобится не менее полутора лет активных боевых действий.

Он также отметил, что попытка полностью захватить Донбасс может стоить России фактического уничтожения нынешней военной группировки, развернутой на временно оккупированных территориях.

По приведенным данным, в 2025 году российские войска смогли захватить менее 1% территории Украины, при этом потери, по украинским оценкам, превысили 450 тысяч военных.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остаются около 6 тысяч квадратных километров территории Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в феврале 2026 года прирост оккупированной территории Украины составил 126 квадратных километров. Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По их данным, этот показатель вдвое меньше, чем в январе, и самый низкий с июля 2024 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/xpNylExOtMk?si=YN5CAyS7H7_8ZEoR
Теги:

Новости

Все новости