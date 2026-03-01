Россия планирует захватить четыре города: Палиса озвучил которые

Россия не отказалась от стратегических планов по захвату четырех украинских областных центров, однако пока нет достаточных ресурсов для их реализации. Об этом в интервью Радио Свобода заявило украинское военное чиновник Палиса.

Планы России на захват Украины

По его словам, Москва стремится полностью оккупировать Донецкую область, а также продвинуться в глубь Днепропетровской и Запорожской областей. Среди потенциальных целей РФ он назвал Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.

Отдельно речь идет о намерениях создания так называемых буферных зон на севере Украины.

В то же время Палиса подчеркнул, что в ближайшие месяцы у Кремля нет реальных возможностей для реализации таких планов. По его оценке, даже для полной оккупации Донбасса России понадобится не менее полутора лет активных боевых действий.

Он также отметил, что попытка полностью захватить Донбасс может стоить России фактического уничтожения нынешней военной группировки, развернутой на временно оккупированных территориях.

По приведенным данным, в 2025 году российские войска смогли захватить менее 1% территории Украины, при этом потери, по украинским оценкам, превысили 450 тысяч военных.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остаются около 6 тысяч квадратных километров территории Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в феврале 2026 года прирост оккупированной территории Украины составил 126 квадратных километров. Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По их данным, этот показатель вдвое меньше, чем в январе, и самый низкий с июля 2024 года.