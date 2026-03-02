Росіяни атакували пасажирський потяг: є загиблі

Російські війська атакували приміський поїзд у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще щонайменше семеро пасажирів отримали поранення. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Російська атака на приміський потяг в Дніпропетровській області

За попередніми даними, у Криворізькому районі ворожий безпілотник влучив в один із вагонів поїзда, який перебував у русі. Локомотивна бригада одразу зупинила склад, після чого було організовано евакуацію пасажирів.

На місце події прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники залізниці та фельдшер із найближчих станцій і депо. Наразі триває організація подальшого перевезення пасажирів до пунктів призначення.







Інформація щодо стану поранених уточнюється.

