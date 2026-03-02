Россияне атаковали пассажирский поезд: есть погибшие

Российские войска атаковали пригородный поезд в Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, еще по меньшей мере семь пассажиров получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению.

Российская атака на пригородный поезд в Днепропетровской области

По предварительным данным, в Криворожском районе вражеский беспилотник попал в один из вагонов находившегося в движении поезда. Локомотивная бригада сразу остановила состав, после чего была организована эвакуация пассажиров.

На место происшествия прибыли спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники железной дороги и фельдшер из ближайших станций и депо. В настоящее время продолжается организация дальнейшей перевозки пассажиров в пункты назначения.







Информация о состоянии раненых уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в феврале 2026 года прирост оккупированной территории Украины составил 126 квадратных километров. Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По их данным, этот показатель вдвое меньше, чем в январе, и самый низкий с июля 2024 года.

В то же время, количество атак противника существенно не уменьшилось. Разница по сравнению с январем составляет всего около 4%. Аналитики отмечают, что изменился формат штурмов — они стали менее многочисленны по составу групп, что может влиять на результативность наступательных действий. В DeepState отмечают важность ожидания официальных данных от Министерства обороны Украины относительно количества верифицированных ликвидаций, ведь это позволит точнее оценить динамику боевых действий. Наибольшая доля штурмовых действий традиционно приходится на Покровское направление – 31% от общего количества. Еще 21% атак зафиксировано на Гуляйпольском, 13% – на Константиновском, 7% – на Лиманском направлениях. По словам аналитиков, эти показатели практически не изменились по сравнению с январем.

