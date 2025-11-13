Обвал фронту на Запоріжжі: чи може повторитися сценарій, схожий на Покровськ

Рубрики
На Запорізькому напрямі тривають запеклі бої. Увечері 11 листопада українські підрозділи у районі Рівного перемістилися на вигідніші рубежі з метою збереження життя особового складу. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня. Чи стався обвал фронту на Запоріжжі? Чи може повторитись сценарій, схожий на Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі телемарафону, що зараз про обвал фронту в Запорізькій області не йдеться. Те, що ми бачили, – це свідчення того, що відбулося "продавлювання" позицій Сил оборони України.
За його словами, це в майбутньому загрожує місту Гуляйполі, яке є дуже потужним укріпленим районом.
Жмайло додав, що росіяни дотримуються своєї давньої тактики – вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а через менші села промацувати щілину, щоби обминати великі та важливі вузли оборони.
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі "Radio NV" У Запорізькій області, зокрема в районі Гуляйполя, РФ намагаються організувати той самий сценарій, що й під Покровськом та Мирноградом.
Він додав, що українське військове командування знає про цю ситуацію. Водночас він додав, якщо Силам оборони не вдасться зупинити РФ на цьому напрямку, то окупанти спочатку можуть загрожувати Гуляйполі, а далі наближатися до Запоріжжя. За словами експерта, складнощі для українських захисників полягають у тому числі й у тому, що на півдні України немає ні лісів, ні міських агломерацій, у яких зручно будувати оборонні рубежі.
