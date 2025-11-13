Обвал фронту на Запоріжжі: чи може повторитися сценарій, схожий на Покровськ

На Запорізькому напрямі тривають запеклі бої. Увечері 11 листопада українські підрозділи у районі Рівного перемістилися на вигідніші рубежі з метою збереження життя особового складу. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня. Чи стався обвал фронту на Запоріжжі? Чи може повторитись сценарій, схожий на Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Росіяни намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі телемарафону, що зараз про обвал фронту в Запорізькій області не йдеться. Те, що ми бачили, – це свідчення того, що відбулося "продавлювання" позицій Сил оборони України.

"Обвал фронту – це коли росіяни можуть проникати вглиб території на 20-70 км. Оце обвал фронту. Це приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити про тиск, який створювався на цьому напрямку досить довго. І через те, що росіяни загострили основну увагу на Покровському та Новопавлівському напрямках, то, очевидно, ми були скуті у своїх резервах. Так, відбулося певне "продавлювання" наших позицій", — зазначив експерт.

За його словами, це в майбутньому загрожує місту Гуляйполі, яке є дуже потужним укріпленим районом.

Жмайло додав, що росіяни дотримуються своєї давньої тактики – вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а через менші села промацувати щілину, щоби обминати великі та важливі вузли оборони.

Після Гуляйполя далі окупанти можуть піти на Оріхів

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі "Radio NV" У Запорізькій області, зокрема в районі Гуляйполя, РФ намагаються організувати той самий сценарій, що й під Покровськом та Мирноградом.

"Ворог намагається охопити це місто, яке є важливим з погляду логістики, охопити його з півночі. Якщо на карту подивитися, ми побачимо, що там формуються такі кишки і це загрожує тим, що місто може бути охоплене з півночі і повториться сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації", — сказав Попович.

Він додав, що українське військове командування знає про цю ситуацію. Водночас він додав, якщо Силам оборони не вдасться зупинити РФ на цьому напрямку, то окупанти спочатку можуть загрожувати Гуляйполі, а далі наближатися до Запоріжжя. За словами експерта, складнощі для українських захисників полягають у тому числі й у тому, що на півдні України немає ні лісів, ні міських агломерацій, у яких зручно будувати оборонні рубежі.

"Є селища. Є Гуляйполе місто, якщо захоплять, далі Оріхів може бути. Ми їх тримаємо з боку Приазов'я, оскільки там є захисні споруди. Але можливе захоплення Гуляйполе означає обхід цих захисних споруд, як колись обійшли Лінію Мажино. Так ворог хоче обійти і цей захист на півдні. Тому ситуація небезпечна, треба вживати заходів, щоб зупинити їх там", – додав Попович.

