ВСУ отошли на выгодные рубежи: в Силах обороны назвали населенный пункт, который пришлось оставить

На Запорожском направлении продолжаются динамичные боевые действия. Украинские военные отошли со своих позиций в районе Ровнополья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, российские войска усилили штурмовую активность на Александровском и Гуляйпольском направлениях, не прекращая массированных обстрелов. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское.

Всего зафиксировано около 25 боевых столкновений. Несмотря на постоянные попытки продвинуться, оккупанты несут значительные потери: за минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 58 российских военных, еще почти три десятка получили ранения.

Отмечается, что поздно вечером 11 ноября, после комплексного огневого поражения украинских позиций в районе Ровнополья, украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные рубежи для сохранения личного состава.

"Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений", — сообщили военные.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

В ДШВ объяснили, что в течение последних дней российское командование активизировало усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. "Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", — пояснили в командовании.



