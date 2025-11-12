ЗСУ відійшли на вигідні рубежі: у Силах оборони назвали населений пункт, який довелося залишити

На Запорізькому напрямі продовжуються динамічні бойові дії. Українські військові відійшли зі своїх позицій у районі Рівного. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, російські війська посилили штурмову активність на Олександрівському та Гуляйпільському напрямах, не припиняючи масованих обстрілів. Бої тривають у районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське.

Загалом зафіксовано близько 25 бойових зіткнень. Незважаючи на постійні спроби просунутися, окупанти зазнають значних втрат: за минулу добу Збройні сили ліквідували 58 російських військових, ще майже три десятки отримали поранення.

Зазначається, що пізно ввечері 11 листопада, після комплексної вогневої поразки українських позицій у районі Рівного, українські підрозділи здійснили маневр та перемістилися на вигідніші рубежі для збереження особового складу.

"Просування противника зупинено. Продовжуються дії щодо його блокування та комплексної поразки. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", — повідомили військові.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман і проникли до Покровська Донецької області. Нині у місті перебуває понад 300 загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

У ДШВ пояснили, що протягом останніх днів російське командування активізувало зусилля щодо проникнення до Покровська на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використовував несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман. "Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та поразки на відкритій місцевості", — пояснили в командуванні.



