Битва за Покровск набивает обороты: в ДШВ рассказали, сколько оккупантов сейчас в городе

Российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

В ДШВ объяснили, что в течение последних дней российское командование активизировало усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман.

"Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", — пояснили в командовании.

По данным десантников, сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной — выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября было ликвидировано 162 россиян, еще 39 получили ранения. К зачистке города привлечены различные подразделения — БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие.

Вчера вечером в сети активно распространялось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован вход российских войск в Покровск со стороны Донецка. Оккупанты пользуются густым туманом, чтобы максимально приблизиться к городу.

На кадрах не видно тяжелой бронетехники – только мотоциклы и легковые автомобили. Также некоторые захватчики идут пешком.

