logo_ukra

BTC/USD

105084

ETH/USD

3557.12

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Битва за Покровськ набиває обертів: у ДШВ розповіли, скільки окупантів зараз у місті
commentss НОВИНИ Всі новини

Битва за Покровськ набиває обертів: у ДШВ розповіли, скільки окупантів зараз у місті

За даними ДШВ, понад 300 росіян у Покровську намагаються вийти на північні кордони міста

11 листопада 2025, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман і проникли до Покровська Донецької області. Нині у місті перебуває понад 300 загарбників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Битва за Покровськ набиває обертів: у ДШВ розповіли, скільки окупантів зараз у місті

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

У ДШВ пояснили, що протягом останніх днів російське командування активізувало зусилля щодо проникнення до Покровська на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використовував несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман.

"Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та поразки на відкритій місцевості", — пояснили у командуванні.

За даними десантників, зараз у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні кордони Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію.

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи навіть за умов низької видимості.

З початку листопада було ліквідовано 162 росіян, ще 39 отримали поранення. До зачистки міста залучено різні підрозділи — БПС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, СЗГ, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші.

Вчора ввечері у мережі активно поширювалося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано вхід російських військ до Покровська з боку Донецька. Окупанти користуються густим туманом, щоб максимально наблизитися до міста.

На кадрах не видно важкої бронетехніки – лише мотоцикли та легкові автомобілі. Також деякі загарбники йдуть пішки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська: у чому ризик для України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/corps7DSHV/769
Теги:

Новини

Всі новини