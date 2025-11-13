На Запорожском направлении продолжаются ожесточённые бои. Вечером 11 ноября украинские подразделения в районе Ровнополья переместились на более выгодные рубежи с целью сохранения жизни личного состава. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга. Произошел ли обвал фронта на Запорожье? Может ли повториться сценарий, похожий на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне стараются не штурмовать укрепленные районы в лоб

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире телемарафона, что сейчас об обвале фронта в Запорожской области речь не идет. То, что мы видели – это свидетельство того, что произошло "продавливание" позиций Сил обороны Украины.

"Обвал фронта – это, когда россияне могут проникать вглубь территории на 20-70 км. Вот это обвал фронта. Это примерно то, что мы видели в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас мы можем говорить о давлении, которое создавалось на этом направлении достаточно долго. И из-за того, что россияне заострили основное внимание на Покровском и Новопавловском направлениях, то, очевидно, мы были скованы в своих резервах. Да, произошло определенное "продавливание" наших позиций", — отметил эксперт.

По его словам, это в будущем грозит городу Гуляйполе, который является очень мощным укрепленным районом.

Жмайло добавил, что россияне придерживаются своей давней тактики — они стараются не штурмовать укрепленные районы в лоб, а через меньшие села прощупывать щель, чтобы обходить большие и важные узлы обороны.

После Гуляйполя дальше оккупанты могут пойти на Орехов

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Radio NV"В Запорожской области, в частности в районе Гуляйполя, РФ пытаются организовать тот же сценарий, что и под Покровском и Мирноградом.

"Враг пытается охватить этот город, который является важным с точки зрения логистики, охватить его с севера. Если на карту посмотреть, мы увидим, что там формируются такие кишки и это грозит тем, что город может быть охвачен с севера и повторится сценарий Покровско-Мирноградской агломерации", — сказал Попович.

Он добавил, что украинское военное командование знает об этой ситуации. В то же время он добавил, если Силам обороны не удастся остановить РФ на этом направлении, то оккупанты сначала могут угрожать Гуляйполю, а дальше приближаться к Запорожью. По словам эксперта, сложности для украинских защитников заключаются в том числе и в том, что на юге Украины нет ни лесов, ни городских агломераций, в которых удобно строить оборонительные рубежи.

"Есть поселки. Есть Гуляйполе город, если захватят, дальше Орехов может быть. Мы их держим со стороны Приазовья, поскольку там есть защитные сооружения. Но возможный захват Гуляйполе означает обход этих защитных сооружений, как когда-то обошли Линию Мажино. Так враг хочет обойти и эту защиту на юге. Поэтому ситуация опасная, надо принимать меры, чтобы остановить их там", — добавил Попович.

