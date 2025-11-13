Рубрики
Кравцев Сергей
На Запорожском направлении продолжаются ожесточённые бои. Вечером 11 ноября украинские подразделения в районе Ровнополья переместились на более выгодные рубежи с целью сохранения жизни личного состава. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга. Произошел ли обвал фронта на Запорожье? Может ли повториться сценарий, похожий на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире телемарафона, что сейчас об обвале фронта в Запорожской области речь не идет. То, что мы видели – это свидетельство того, что произошло "продавливание" позиций Сил обороны Украины.
По его словам, это в будущем грозит городу Гуляйполе, который является очень мощным укрепленным районом.
Жмайло добавил, что россияне придерживаются своей давней тактики — они стараются не штурмовать укрепленные районы в лоб, а через меньшие села прощупывать щель, чтобы обходить большие и важные узлы обороны.
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Radio NV"В Запорожской области, в частности в районе Гуляйполя, РФ пытаются организовать тот же сценарий, что и под Покровском и Мирноградом.
Он добавил, что украинское военное командование знает об этой ситуации. В то же время он добавил, если Силам обороны не удастся остановить РФ на этом направлении, то оккупанты сначала могут угрожать Гуляйполю, а дальше приближаться к Запорожью. По словам эксперта, сложности для украинских защитников заключаются в том числе и в том, что на юге Украины нет ни лесов, ни городских агломераций, в которых удобно строить оборонительные рубежи.
