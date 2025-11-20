logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Обидві сторони повинні погодитися»: Рубіо висловися про припинення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

«Обидві сторони повинні погодитися»: Рубіо висловися про припинення війни в Україні

На тлі повідомлень про новий «мирний план», нібито розроблений США, державний секретар Марко Рубіо висловився про необхідність «покласти край смертоносній війні» в Україні

20 листопада 2025, 09:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Державний секретар США Марко Рубіо на тлі обговорень нового "мирного плану" висловився про шанси припинення війни в Україні. 

«Обидві сторони повинні погодитися»: Рубіо висловися про припинення війни в Україні

Державний секретар Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон формує перелік можливих ідей для припинення війни РФ проти України. На думку Рубіо, потрібні реалістичні рішення та поступки з обох сторін. Про це американський держсекретар написав у мережі Х.

"Щоб покласти край такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями", — зазначив Рубіо. 

На його думку, тривалого миру можна досягти лише за умови, коли обидві сторони війни погодяться на компроміси та поступки. 

"Обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту", — додав держсекретар.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", журналіст The Financial Times Крістофер Міллер підтвердив, що "план миру" від США і Росії включає не тільки відмову України від Донбасу, але і скорочення збройних сил. За його словами, цей план фактично просуває капітуляцію України. Зокрема, включає скорочення армії України вдвічі та відмову України від певної зброї.

Видання "Коментарі" також писало, що Лондон підтримує план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, але головною його складовою має стати бажання Росія припинити війну негайно, а це може статися, якщо Кремль виведе свої війська.

Читайте також на порталі "Коментарі": що стоїть за візитом делегації з Пентагону до України: як це може вплинути на війну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/marcorubio/status/1991297619964854460
Теги:

Новини

Всі новини