Державний секретар США Марко Рубіо на тлі обговорень нового "мирного плану" висловився про шанси припинення війни в Україні.

Державний секретар Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон формує перелік можливих ідей для припинення війни РФ проти України. На думку Рубіо, потрібні реалістичні рішення та поступки з обох сторін. Про це американський держсекретар написав у мережі Х.

"Щоб покласти край такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями", — зазначив Рубіо.

На його думку, тривалого миру можна досягти лише за умови, коли обидві сторони війни погодяться на компроміси та поступки.

"Обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту", — додав держсекретар.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", журналіст The Financial Times Крістофер Міллер підтвердив, що "план миру" від США і Росії включає не тільки відмову України від Донбасу, але і скорочення збройних сил. За його словами, цей план фактично просуває капітуляцію України. Зокрема, включає скорочення армії України вдвічі та відмову України від певної зброї.

Видання "Коментарі" також писало, що Лондон підтримує план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, але головною його складовою має стати бажання Росія припинити війну негайно, а це може статися, якщо Кремль виведе свої війська.

