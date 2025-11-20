logo

commentss НОВОСТИ Все новости

«Обе стороны должны согласиться»: Рубио высказался о прекращении войны в Украине

На фоне сообщений о новом «мирном плане», якобы разработанном США, государственный секретарь Марко Рубио высказался о необходимости «положить конец смертоносной войне» в Украине

20 ноября 2025, 09:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Государственный секретарь США Марко Рубио на фоне обсуждений нового мирного плана высказался о шансах прекращения войны в Украине.

Государственный секретарь Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон формирует список возможных идей для прекращения войны РФ против Украины. По мнению Рубио, нужны реалистические решения и уступки с обеих сторон. Об этом американский госсекретарь написал в сети X.

"Чтобы покончить с такой сложной и смертоносной войной, как война в Украине, необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями", — отметил Рубио.

По его мнению, продолжительного мира можно достичь только при условии, что обе стороны войны согласятся на компромиссы и уступки.

"Обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта", — добавил госсекретарь.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", журналист The Financial Times Кристофер Миллер подтвердил, что "план мира" от США и России включает не только отказ Украины от Донбасса, но и сокращение вооруженных сил. По его словам, этот план фактически продвигает капитуляцию Украины. В частности, включает сокращение армии Украины вдвое и отказ Украины от определенного оружия.

Издание "Комментарии" также писало, что Лондон поддерживает план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, но главной его составляющей должно стать желание Россия прекратить войну немедленно, а это может произойти, если Кремль выведет свои войска.

Читайте на портале "Комментарии": что стоит за визитом делегации из Пентагона в Украину: как это может повлиять на войну.



Источник: https://x.com/marcorubio/status/1991297619964854460
