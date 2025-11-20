«Обе стороны должны согласиться»: Рубио высказался о прекращении войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио на фоне обсуждений нового мирного плана высказался о шансах прекращения войны в Украине.

По его словам, Вашингтон формирует список возможных идей для прекращения войны РФ против Украины. По мнению Рубио, нужны реалистические решения и уступки с обеих сторон. Об этом американский госсекретарь написал в сети X.

"Чтобы покончить с такой сложной и смертоносной войной, как война в Украине, необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями", — отметил Рубио.

По его мнению, продолжительного мира можно достичь только при условии, что обе стороны войны согласятся на компромиссы и уступки.

"Обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта", — добавил госсекретарь.

