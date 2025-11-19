Капітуляція України: що включає план миру від США і Росії

"План" США та Росії просуває капітуляцію України. Про це повідомив журналіст The Financial Times Крістофер Міллер. За його словами, план миру від США і Росії включає не тільки відмову України від Донбасу, але і скорочення збройних сил.

Дональд Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)

Зокрема, в цей план входять: – скорочення армії України вдвічі, – відмова України від певної зброї, – відмова України від Донбасу.

"Я можу підтвердити, що Дмитрієв-Віткофф через Умерова пропонує українцям поспішну пропозицію США і Росії. Це означатиме капітуляцію України, і люди, обізнані з ситуацією, кажуть мені, що це лише максималістські вимоги Кремля", — написав він у соцмережі Х

Зеленський залишиться цим незадоволеним, додає Міллер.

Також про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела. Російсько-американський план щодо завершення війни в Україні нібито передбачає скорочення української армії та відмову Києва від Донбасу. Про це інформують західні ЗМІ, посилаючись на поінформованих співрозмовників.

"США надали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену США рамкову угоду щодо припинення війни з Росією, яка пропонує Києву відмовитися від території та частини зброї", – пише Reuters із посиланням на два неназвані джерела.

За інформацією Reuters, ці пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності Збройних сил України. Джерела зазначають, що "Вашингтон" (без уточнення, хто саме представлений під цим поняттям) хоче, аби Київ погодився на такі умови.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що МЗС РФ не отримувало від США інформації офіційними каналами щодо деяких "угод" по Україні, про які пишуть ЗМІ. Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС.

"Знаєте, ми вже неодноразово всі бачили і замовні статті, і статті, які на всі лади описували різні процеси, потім це нічого не підтверджувалося і так далі. Тому я скажу те, з чого і треба виходити, оцінюючи подібні публікації. Є офіційні канали, про які знають у Сполучених Штатах Америки, для вирішення відповідних питань, їхнього обговорення, для переговорних процесів. Цими каналами і потрібно скористатися. Жодної інформації від американської сторони у згаданому контексті у міністерстві закордонних справ не отримували", — сказала вона, відповідаючи на відповідне питання.