Лиля Воробьева
"План" США та Росії просуває капітуляцію України. Про це повідомив журналіст The Financial Times Крістофер Міллер. За його словами, план миру від США і Росії включає не тільки відмову України від Донбасу, але і скорочення збройних сил.
Дональд Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)
Зокрема, в цей план входять: – скорочення армії України вдвічі, – відмова України від певної зброї, – відмова України від Донбасу.
Зеленський залишиться цим незадоволеним, додає Міллер.
Також про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела. Російсько-американський план щодо завершення війни в Україні нібито передбачає скорочення української армії та відмову Києва від Донбасу. Про це інформують західні ЗМІ, посилаючись на поінформованих співрозмовників.
За інформацією Reuters, ці пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності Збройних сил України. Джерела зазначають, що "Вашингтон" (без уточнення, хто саме представлений під цим поняттям) хоче, аби Київ погодився на такі умови.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що МЗС РФ не отримувало від США інформації офіційними каналами щодо деяких "угод" по Україні, про які пишуть ЗМІ. Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС.