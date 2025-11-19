План США и России продвигает капитуляцию Украины. Об этом сообщил журналист The Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, план мира от США и России включает не только отказ Украины от Донбасса, но сокращение вооруженных сил.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

В частности, в этот план входят: – сокращение армии Украины вдвое, – отказ Украины от определенного оружия, – отказ Украины от Донбасса.

"Я могу подтвердить, что Дмитриев-Виткофф через Умерова предлагает украинцам поспешное предложение США и России. Это будет означать капитуляцию Украины, и люди, знающие ситуацию, говорят мне, что это лишь максималистские требования Кремля", — написал он в соцсети Х

Зеленский останется этим недоволен, добавляет Миллер.

Также об этом пишет Reuters , ссылаясь на свои источники. Российско-американский план по завершению войны в Украине якобы предполагает сокращение украинской армии и отказ Киева от Донбасса. Об этом информируют западные СМИ, ссылаясь на информированных собеседников.

"США подали президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное США рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, предлагающее Киеву отказаться от территории и части оружия", – пишет Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По информации Reuters, эти предложения включают, в частности, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Источники отмечают, что Вашингтон (без уточнения, кто именно представлен под этим понятием) хочет, чтобы Киев согласился на такие условия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что МИД РФ не получал от США информации официальными каналами по некоторым "сделкам" по Украине, о которых пишут СМИ. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.

"Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали разные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих процессов, для них соответствующих вопросов. воспользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.