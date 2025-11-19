Рубрики
Лиля Воробьева
План США и России продвигает капитуляцию Украины. Об этом сообщил журналист The Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, план мира от США и России включает не только отказ Украины от Донбасса, но сокращение вооруженных сил.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
В частности, в этот план входят: – сокращение армии Украины вдвое, – отказ Украины от определенного оружия, – отказ Украины от Донбасса.
Зеленский останется этим недоволен, добавляет Миллер.
Также об этом пишет Reuters , ссылаясь на свои источники. Российско-американский план по завершению войны в Украине якобы предполагает сокращение украинской армии и отказ Киева от Донбасса. Об этом информируют западные СМИ, ссылаясь на информированных собеседников.
По информации Reuters, эти предложения включают, в частности, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Источники отмечают, что Вашингтон (без уточнения, кто именно представлен под этим понятием) хочет, чтобы Киев согласился на такие условия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что МИД РФ не получал от США информации официальными каналами по некоторым "сделкам" по Украине, о которых пишут СМИ. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.