Что стоит за визитом делегации из Пентагона в Украину: как это может повлиять на войну

Ряд западных СМИ сообщал, что президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры по прекращению войны России в Украине. В частности, во главе делегации оказался министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США. В этот же день в медиа появилась информация, что официальный Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению полномасштабной войны, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. Что может стоять за этим визитом? Действительно Трамп может пытаться реанимировать тему мирных переговоров по Украине, учитывая, что визит Дрисколла также анонсируют в Москву? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп направил в Украину делегацию Пентагона

Украине нужно готовиться к очередным политическим маневрам в Вашингтоне

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что визит делегации из Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом является довольно нетипичным шагом администрации Трампа, который можно интерпретировать как "военно-дипломатическое зондирование" текущих настроений и позиций Киева и Москвы.

"Довольно трудно сказать, что может стоять за этим визитом. Это может быть попытка использования нетрадиционной дипломатии для налаживания персональных каналов влияния и проведения менее формализованных переговоров, ведь Дэн Дрисколл – непубличное лицо внешней политики США. Помимо этого Кремль лучше реагирует на сигналы от военного блока, поэтому такая тактика может быть попыткой найти "военный язык" с Кремлем. Не следует отвергать и версию по тестированию реакции союзников. США пытаются понять, как такой формат миротворческих инициатив будет воспринят в ЕС и НАТО. Это может быть своеобразный "бета-тест" будущей модели политики Трампа по поводу войны", – отметила эксперт.

Относительно возобновления реанимации темы мирных переговоров по Украине, Анна Малкина отмечает, что здесь четко прослеживается такая тенденция.

"Вместе с этим следует понимать, что Трамп ищет быстрых решений, а не долгосрочного результата. Меседж Трампа "Время прекратить убийства" – это политический фрейм для американского избирателя, за которым стоит идея замораживания конфликта на линии фронта. И эта идея полностью противоречит украинскому видению мира как устойчивого и продолжительного времени вещей. Если Дрисколл действительно поедет в Россию, это будет означать, что Трамп тестирует вариант прямой переговорной линии "Вашингтон-Москва", где Украина может оказаться в статусе информирующей стороны, но не привлекают к формированию условий. Все это дает множество поводов для волнений", – отметила политолог.

Она продолжает, учитывая эти факторы, нельзя исключать, что визит Дрисколла не просто дипломатическая миссия, а попытка администрации Трампа создать новую архитектуру переговоров, в которой США будут играть ведущую роль и смогут диктовать рамку мира.

"Это означает, что Украине нужно готовиться к очередным политическим маневрам в Вашингтоне, где сейчас формируются контуры возможной модели урегулирования, которая далеко не всегда отвечает нашим интересам", – подытожила Анна Малкина.

Визит Дрисколла может быть одним из определяющих для принятия дальнейших решений Белым домом

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отметил, что визит министра Сухопотных войск США и личного друга Ди Вэнса Дэна Дрисколла в Киев – это, безусловно, очень важное событие, особенно на фоне турбулентности, в котором мы сейчас находимся.

"Это самый высокий уровень визита военного руководства США в Киев за все время пребывания Трампа у власти. Этот визит лично одобрен Трампом и является серьезной победой посольства Украины в Вашингтоне и лично Ольги Стефанишиной", – считает эксперт.

Если же говорить о чем будет этот визит, то, по мнению Игоря Попова, похоже, три цели. Первая – Дрисколл должен дать Трампу отчет о реальной ситуации на фронте. Вторая – сотрудничество с украинским ВПК и особенно с производителями дронов. И третья, похоже, исключительно политическая – оценить внутреннюю политическую ситуацию на фоне Миндич-гейта.

"На фоне того, что встреча Виткофф-Зеленского не состоялась, визит Дрисколла играет новыми красками. Он, похоже, может быть одним из решающих для принятия дальнейших переговорных решений Белым домом", – отметил эксперт.

