Что стоит за визитом делегации из Пентагона в Украину: как это может повлиять на войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ряд западных СМИ сообщал, что президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры по прекращению войны России в Украине. В частности, во главе делегации оказался министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США. В этот же день в медиа появилась информация, что официальный Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению полномасштабной войны, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. Что может стоять за этим визитом? Действительно Трамп может пытаться реанимировать тему мирных переговоров по Украине, учитывая, что визит Дрисколла также анонсируют в Москву? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Трамп направил в Украину делегацию Пентагона
Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что визит делегации из Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом является довольно нетипичным шагом администрации Трампа, который можно интерпретировать как "военно-дипломатическое зондирование" текущих настроений и позиций Киева и Москвы.
Относительно возобновления реанимации темы мирных переговоров по Украине, Анна Малкина отмечает, что здесь четко прослеживается такая тенденция.
Она продолжает, учитывая эти факторы, нельзя исключать, что визит Дрисколла не просто дипломатическая миссия, а попытка администрации Трампа создать новую архитектуру переговоров, в которой США будут играть ведущую роль и смогут диктовать рамку мира.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отметил, что визит министра Сухопотных войск США и личного друга Ди Вэнса Дэна Дрисколла в Киев – это, безусловно, очень важное событие, особенно на фоне турбулентности, в котором мы сейчас находимся.
Если же говорить о чем будет этот визит, то, по мнению Игоря Попова, похоже, три цели. Первая – Дрисколл должен дать Трампу отчет о реальной ситуации на фронте. Вторая – сотрудничество с украинским ВПК и особенно с производителями дронов. И третья, похоже, исключительно политическая – оценить внутреннюю политическую ситуацию на фоне Миндич-гейта.
Читайте на портале "Комментарии" — шансы на возвращение Умерова в Украину резко возросли: в чем причина.