Зеленського можуть поставити перед фактом: що відомо про новий мирний план США та РФ

Офіційний Київ отримав "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення повномасштабної війни, які Вашингтон обговорював із Москвою. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на поінформованого співрозмовника агентство зазначає, що США та РФ обговорюють можливий план припинення війни. Він наголосив, що Україна не брала участі у цих обговореннях.

Видання Axios з посиланням на джерела раніше також повідомляло, що Вашингтон у таємниці розробляє план дій щодо припинення війни у консультації з Росією. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи цю інформацію, заявив журналістам, що з моменту проведення саміту російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці в серпні не було жодних новин про можливі мирні переговори.

В агентстві припустили, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський проведе переговори у Туреччині. У вівторок, 18 листопада, український лідер заявляв, що готується "активізувати переговори" і обговорить з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, як досягти справедливого миру в Україні.

Турецьке джерело повідомило журналістам, що спецпосланець США Стів Уіткофф також може відвідати Туреччину, але американські чиновники поки що не зробили жодних заяв про такий візит. Інше джерело в турецькому міністерстві закордонних справ розповіло, що турецькі офіційні особи зустрінуться тільки з Зеленським, і Віткофф, мабуть, не братиме участі у зустрічах в Анкарі.

Крім того, в агентстві додали, що 20 листопада Зеленський зустрінеться із представниками армії США у Києві в рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією. Посольство США в Україні зазначило, що американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколом вже знаходиться в Києві з "місією зі збирання фактів".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знову намагається відновити переговори щодо припинення війни: кого відправив до Києва.



