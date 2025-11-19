Зеленского могут поставить перед фактом: что известно о новом мирном плане США и РФ

Официальный Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению полномасштабной войны, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на осведомленного собеседника агентство отмечает, что США и РФ обсуждают возможный план прекращения войны. Он подчеркнул, что Украина не участвовала в этих обсуждениях.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее также сообщало, что Вашингтон в тайне разрабатывает план действий по прекращению войны в консультации с Россией. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя эту информацию заявил журналистам, что с момента проведения саммита российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в августе не было никаких новостей о возможных мирных переговорах.

В агентстве допустили, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции. Во вторник, 18 ноября, украинский лидер заявлял, что готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как добиться справедливого мира в Украине.

Турецкий источник сообщил журналистам, что спецпосланник США Стив Уиткофф также может посетить Турцию, но американские чиновники пока не сделали никаких заявлений о таком визите. Другой источник в турецком министерстве иностранных дел рассказал, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, и Уиткофф, по всей видимости, не будет участвовать во встречах в Анкаре.

Кроме того, в агентстве добавили, что 20 ноября Зеленский встретится с представителями армии США в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией. Посольство США в Украине отметило, что американская делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом уже находится в Киеве с "миссией по сбору фактов".

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп вновь пытается возобновить переговоры по прекращению войны: кого отправил в Киев.



