Що стоїть за візитом делегації з Пентагону в Україну: як це може вплинути на війну

Низка західних ЗМІ повідомляла, що президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори щодо припинення війни Росії в Україні. Зокрема на чолі делегації виявився міністр армії Ден Дрісколл разом із двома генералами армії США. Цього ж дня у медіа з’явилася інформація, що офіційний Київ отримав "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення повномасштабної війни, які Вашингтон обговорював із Москвою. Що може стояти за цим візитом? Чи справді Трамп може намагатися реанімувати тему мирних переговорів по Україні, враховуючи, що візит Дрісколла також анонсують до Москви? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Трамп направив до України делегацію Пентагону
Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, що візит делегації з Пентагону на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом є доволі нетиповим кроком адміністрації Трампа, який можна інтерпретувати як "військово-дипломатичне зондування" поточних настроїв та позицій Києва та Москви.
Щодо відновлення реанімації теми мирних переговорів по Україні, то Анна Малкіна зазначає, що тут чітко простежується така тенденція.
Вона продовжує, з огляду на ці чинники, не можна виключати, що візит Дрісколла не просто дипломатична місія, а спроба адміністрації Трампа створити нову архітектуру переговорів, у якій США матимуть провідну роль і зможуть диктувати рамку миру.
Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов зазначив, що візит міністра Сухопотних військ США та особистого друга Ді Венса Дена Дрісколла в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності в якій ми зараз знаходимося.
Якщо ж говорити про що буде цей візит, то, на думку Ігоря Попова, схоже, є три цілі. Перша – Дрісколл має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні Міндіч-гейта.
