Що стоїть за візитом делегації з Пентагону в Україну: як це може вплинути на війну

Низка західних ЗМІ повідомляла, що президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори щодо припинення війни Росії в Україні. Зокрема на чолі делегації виявився міністр армії Ден Дрісколл разом із двома генералами армії США. Цього ж дня у медіа з’явилася інформація, що офіційний Київ отримав "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення повномасштабної війни, які Вашингтон обговорював із Москвою. Що може стояти за цим візитом? Чи справді Трамп може намагатися реанімувати тему мирних переговорів по Україні, враховуючи, що візит Дрісколла також анонсують до Москви? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Трамп направив до України делегацію Пентагону

Україні потрібно готуватися до чергових політичних маневрів у Вашингтоні

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, що візит делегації з Пентагону на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом є доволі нетиповим кроком адміністрації Трампа, який можна інтерпретувати як "військово-дипломатичне зондування" поточних настроїв та позицій Києва та Москви.

"Досить важко сказати, що може стояти за цим візитом. Це може бути спроба використання нетрадиційної дипломатії для налагодження персональних каналів впливу і проведення менш формалізованих переговорів, адже Ден Дрісколл – непублічне обличчя зовнішньої політики США. На додаток до цього Кремль краще реагує на сигнали від військового блоку, тому така тактика може бути спробою знайти "військову мову" з Кремлем. Не треба відкидати і версію щодо тестування реакції союзників. США намагаються зрозуміти, як такий формат миротворчих ініціатив буде сприйнятий у ЄС та НАТО. Це може бути своєрідний "бета-тест" майбутньої моделі політики Трампа щодо війни", – зазначила експерт.

Щодо відновлення реанімації теми мирних переговорів по Україні, то Анна Малкіна зазначає, що тут чітко простежується така тенденція.

"Разом з цим треба розуміти, що Трамп шукає швидких рішень, а не довгострокового результату. Меседж Трампа "Час припинити вбивства" — це політичний фрейм для американського виборця, за яким стоїть ідея заморожування конфлікту на лінії фронту. І ця ідея повністю суперечить українському баченню миру як стійкого і тривалого у часі стану речей. Якщо Дрісколл дійсно поїде до Росії, це означатиме, що Трамп тестує варіант прямої переговорної лінії "Вашингтон-Москва", де Україна може опинитися у статусі сторони, яку інформують, але не залучають до формування умов. Все це дає багато приводів для хвилювань", – зазначила політолог.

Вона продовжує, з огляду на ці чинники, не можна виключати, що візит Дрісколла не просто дипломатична місія, а спроба адміністрації Трампа створити нову архітектуру переговорів, у якій США матимуть провідну роль і зможуть диктувати рамку миру.

"Це означає, що Україні потрібно готуватися до чергових політичних маневрів у Вашингтоні, де зараз формуються контури можливої моделі врегулювання, яка далеко не завжди відповідає нашим інтересам", – підсумувала Анна Малкіна.

Візит Дрісколла може бути одним із визначальних для прийняття подальших рішень Білим домом

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов зазначив, що візит міністра Сухопотних військ США та особистого друга Ді Венса Дена Дрісколла в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності в якій ми зараз знаходимося.

"Це найвищого рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі. Цей візит особисто одобрений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанішиної", – вважає експерт.

Якщо ж говорити про що буде цей візит, то, на думку Ігоря Попова, схоже, є три цілі. Перша – Дрісколл має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні Міндіч-гейта.

"На фоні того, що зустріч Віткофф-Зеленський не відбулася візит Дрісколла грає новими фарбами. Він, схоже, може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шанси на повернення Умєрова в Україну різко зросли: у чому причина.