Новий сценарій Путіна: розкрито справжні плани Кремля

Росія втрачає позиції — амбітні плани лідера РФ Володимира Путіна щодо захоплення Донбасу окупанти не можуть реалізувати. Україна не тільки не йде на поступки, а й завдає болючих ударів по РФ — обстріли НПЗ та логістичних шляхів, загроза блокади тимчасово окупованого Криму.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На тлі успіхів України, як пише західне медіа, Путін може інсценувати окупацію Естонії, а потім виведення військ з естонської території, щоб дискредитувати НАТО та показати Європі, що Трамп не підтримує її.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що у партнерів України поступово формується розуміння загроз, але дуже повільно. Занадто повільно і в доволі викривлених формах, підкреслив політик.

Він зазначив, навіщо демонструвати, що Трамп не підтримує, якщо це й так усім зрозуміло, або навіщо просто так “деокупувати”.

“Операція в Балтії потрібна Москві для укладення з Європою сепаратної угоди щодо системи безпеки в Європі, а фактично — щодо розподілу сфер впливу на континенті. Новий Варшавський пакт. Цілі імперії незмінні — Росія або буде переможена, або Європа втратить свою субʼєктність”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на міжнародній арені знову заговорили про можливість відновлення активного переговорного треку щодо завершення війни в Україні. Однак в РФ, замість того, щоб пропонувати розумні компроміси та обговорювати запропоновані умови, намагаються тиснути на Європу.

11 червня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін провів зустріч із послами Великої Британії, Франції та Німеччини. На зустрічі транслювалися кремлівські ультиматуми, звинувачення на адресу Заходу та спроби перекласти відповідальність за продовження війни на союзників України.