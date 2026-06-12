Россия теряет позиции – амбициозные планы лидера РФ Владимира Путина по захвату Донбасса оккупанты не могут реализовать. Украина не только не идет на уступки, но и наносит болезненные удары по РФ — обстрелы НПЗ и логистических путей, угроза блокады временно оккупированного Крыма.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

На фоне успехов Украины, как пишет западное СМИ, Путин может инсценировать оккупацию Эстонии, а затем вывод войск с эстонской территории, чтобы дискредитировать НАТО и показать Европе, что Трамп не поддерживает ее.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что у партнеров Украины постепенно формируется понимание угроз, но очень медленно. Слишком медленно и в довольно искривленных формах, подчеркнул политик.

Он отметил, зачем демонстрировать, что Трамп не поддерживает, если это и так всем понятно или зачем просто так "деоккупировать".

"Операция в Балтии нужна Москве для заключения с Европой сепаратного соглашения по системе безопасности в Европе, а фактически — по распределению сфер влияния на континенте. Новый Варшавский пакт. Целые империи неизменны — Россия либо будет побеждена, либо Европа потеряет свою субъектность", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на международной арене снова заговорили о возможности возобновления активного переговорного трека по завершению войны в Украине. Однако в РФ, вместо того чтобы предлагать разумные компромиссы и обсуждать предложенные условия, пытаются давить на Европу.

11 июня замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с послами Великобритании, Франции и Германии. На встрече транслировались кремлевские ультиматумы, обвинения в адрес Запада и попытки переложить ответственность за продолжение войны на союзников Украины.