РФ дістає останні козирі: на який відчайдушний крок пішли у Кремлі

На міжнародній арені знову заговорили про можливість відновлення активного переговорного треку щодо завершення війни в Україні. Однак в РФ, замість того, щоб пропонувати розумні компроміси та обговорювати запропоновані умови, намагаються тиснути на Європу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворог продовжує чинити тиск на партнерів України замість того, щоб робити реальні кроки до припинення вогню та мирного врегулювання розв'язаної нею війни.

Аналітики Центру повідомили, що 11 червня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін провів зустріч із послами Великої Британії, Франції та Німеччини. Раніше цей посадовець відверто погрожував державам Європи ядерною зброєю.

Цей захід російське дипломатичне відомство спробувало представити як майданчик для “пошуку політико-дипломатичного урегулювання”. Насправді, як зазначають в ЦПД, на зустрічі транслювалися кремлівські ультиматуми, звинувачення на адресу Заходу та спроби перекласти відповідальність за продовження війни на союзників України.

“Кремль влаштовує подібні зустрічі виключно для пропаганди: щоб створити ілюзію своєї “конструктивної позиції” на міжнародній арені. По факту ж Москва вкотре використовує дипломатичні майданчики як трибуну для залякувань, чим підтверджує своє повне небажання йти шляхом дипломатії задля досягнення миру”, — підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

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