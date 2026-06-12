На международной арене снова заговорили о возможности возобновления активного переговорного трека по завершению войны в Украине. Однако в РФ, вместо того чтобы предлагать разумные компромиссы и обсуждать предложенные условия, пытаются давить на Европу.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враг продолжает оказывать давление на партнеров Украины вместо того, чтобы делать реальные шаги по прекращению огня и мирному урегулированию развязанной ею войны.

Аналитики Центра сообщили, что 11 июня замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с послами Великобритании, Франции и Германии. Ранее это чиновник откровенно угрожал государствам Европы ядерным оружием.

Это мероприятие российское дипломатическое ведомство попыталось представить как площадку для поиска политико-дипломатического урегулирования. На самом деле, как отмечают в ЦПД, на встрече транслировались кремлевские ультиматумы, обвинения в адрес Запада и попытки переложить ответственность за продолжение войны на союзников Украины.

"Кремль устраивает подобные встречи исключительно для пропаганды: чтобы создать иллюзию своей "конструктивной позиции" на международной арене. По факту же Москва в очередной раз использует дипломатические площадки как трибуну для запугиваний, чем подтверждает свое полное нежелание идти по пути дипломатии для достижения мира", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации .

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин не перенесет такого удара — на что нацелились военные ВСУ. Крым по гордости Путина может стать его полным фиаско.