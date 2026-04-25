Новий рекорд: куди вперше долетіли українські дрони

Українські ударні дрони вперше дісталися до Уралу та атакували Єкатеринбург і Челябінськ, подолавши до 1800 кілометрів у глибокий тил Росії. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Мілітарний".

За попередніми оцінками, реальна дальність польоту може бути більшою, оскільки розрахунки відстані від державного кордону України не враховують точні місця запуску.

Інформацію про атаку вже підтвердили губернатор Свердловської області Денис Паслер і губернатор Челябінської області Олексій Текслер.

Варто зауважити, Україна вже не вперше здійснює удари на великі дистанції. Зокрема, раніше безпілотники неодноразово атакували об’єкти в місті Орськ, розташованому приблизно за 1400 кілометрів від кордону.

