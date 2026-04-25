logo_ukra

BTC/USD

77663

ETH/USD

2316.54

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією Новий рекорд: куди вперше долетіли українські дрони
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий рекорд: куди вперше долетіли українські дрони

Українські дрони вперше досягли Уралу

25 квітня 2026, 16:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські ударні дрони вперше дісталися до Уралу та атакували Єкатеринбург і Челябінськ, подолавши до 1800 кілометрів у глибокий тил Росії. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Мілітарний".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За попередніми оцінками, реальна дальність польоту може бути більшою, оскільки розрахунки відстані від державного кордону України не враховують точні місця запуску.

Інформацію про атаку вже підтвердили губернатор Свердловської області Денис Паслер і губернатор Челябінської області Олексій Текслер.

Варто зауважити, Україна вже не вперше здійснює удари на великі дистанції. Зокрема, раніше безпілотники неодноразово атакували об’єкти в місті Орськ, розташованому приблизно за 1400 кілометрів від кордону.               

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 23 квітня кілька регіонів Росії зазнали ударів безпілотників. За попередніми даними, однією з головних цілей стала нафтоперекачувальна станція "Гіркий" у місті Кстово, а також промислова інфраструктура в Новокуйбишевську.    

Про пожежу на резервуарі НПС після атаки повідомила низка моніторингових ресурсів. Станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти, забезпечуючи перекачування сировини магістральними трубопроводами, у тому числі у напрямку Білорусі та європейських країн.     

Також видання "Коментарі" повідомляло – 21-го та в ніч на 22-е квітня українські захисники завдали прицільних ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/ukrayinski-drony-vpershe-atakuvaly-yekaterynburg-i-chelyabinsk-na-vidstani-1800-km/
Теги:

Новини

Всі новини