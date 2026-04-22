Жирний приліт у Севастополі: Генштаб розкрив деталі

21-го та в ніч на 22-е квітня українські захисники завдали прицільних ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Удар по Севастополю. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, українські воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на тимчасово окупованій території української Донеччини та Високого Бєлгородської області РФ.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, додають у Генштабі.

За інформацією з пабліків, жителі Сизрані зафіксували на відео проліт дронів над житловими будинками. Близько третьої ночі очевидці почули потужні вибухи – кількість яких перевищила десяток. Над містом спостерігалися яскраві спалахи.

За інформацією моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи – очевидці нарахували щонайменше 6-8 гучних звуків.




