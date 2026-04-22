Жирный прилет в Севастополе: Генштаб раскрыл детали

21-го и в ночь на 22 апреля украинские защитники нанесли прицельных ударов по ряду важных объектов российского агрессора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ТОТ АР Крым).

Также нанесено поражение пунктам управления БпЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и пункту управления БпЛА "Молния" в районе Добролюбовки Харьковской области.

Кроме того, украинские воины били по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязово Белгородской области РФ.

Нанесено также поражение командно-наблюдательным пунктам врага близ Уютного на временно оккупированной территории украинской Донбасса и Высокого Белгородской области РФ.

Кроме того, поражено сосредоточение живой силы окупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, добавляют в Генштабе.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области.

По информации из пабликов, жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех ночи очевидцы услышали мощные взрывы – количество которых превысило десяток. Над городом наблюдались яркие вспышки.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Самарской области России утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске.

По информации мониторинговых ресурсов, около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске раздались взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере 6-8 громких звуков.



