Новый рекорд: куда впервые долетели украинские дроны

Украинские ударные дроны впервые добрались до Урала и атаковали Екатеринбург и Челябинск, преодолев до 1800 километров в глубокий тыл России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Милитарный".

По предварительным оценкам, реальная дальность полета может быть больше, поскольку расчеты расстояния от государственной границы Украины не учитывают точные места запуска.

Информацию об атаке уже подтвердили губернатор Свердловской области Денис Паслер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоит отметить, что Украина уже не впервые совершает удары на большие дистанции. В частности, ранее беспилотники неоднократно атаковали объекты в городе Орск, расположенном примерно в 1400 километрах от границы.

О пожаре на резервуаре НПС после атаки сообщил ряд мониторинговых ресурсов. Станция играет важную роль в транспортировке нефти, обеспечивая перекачку сырья по магистральным трубопроводам, в том числе в направлении Беларуси и европейских стран.

