Новий прорив фронту: у DeepState показали, де просунулась РФ і що окупувала

Як передає портал "Коментарі", у ніч на 30 вересня 2025 року моніторинговий аналітичний проект DeepState повідомив про захоплення російськими військами населеного пункту Полтавки у Донецькій області, а також про просування окупантів у Запорізькій області.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Згідно з оновленими даними DeepState, російські війська окупували село Полтавка на Покровському напрямі Донецької області.

Окрім цього, російські окупаційні війська просунулися поблизу села Новоіванівка у Запорізькій області.

Також повідомляється про просування російських військ у Серебрянському лісництві, що на кордоні Донецької та Луганської областей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 27 вересня аналітичний проект DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля п'яти населених пунктів на Донеччині.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольговського та Новоіванівки", — йдеться у повідомленні DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська продовжують просочуватися до міста Куп'янська Харківської області та збільшувати свою присутність у ньому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Аналітики підтверджують фіксацію росіян у центральній частині міста, а також росіяни підбираються до мікрорайону "Ювілейний". За інформацією аналітиків, Силам Оборони дійсно вдалося поки що зупинити здатність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується до самого міста, хоч і меншою кількістю, адже труба мала більший "пасажиропотік".



