Новый прорыв фронта: в DeepState показали, где продвинулась РФ и что оккупировала

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 30 сентября 2025 года мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о захвате российскими войсками населенного пункта Полтавка в Донецкой области, а также о продвижении оккупантов в Запорожской области.

Согласно обновленным данным DeepState, российские войска оккупировали село Полтавка на Покровском направлении Донецкой области.

Кроме этого, российские оккупационные войска продвинулись вблизи села Новоивановка в Запорожской области.

Также сообщается о продвижении российских войск в Серебрянском лесничестве, что на границе Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 27 сентября аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки", – говорится в сообщении DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают просачиваться в город Купянск Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики подтверждают фиксацию россиян в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный". По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".



