Новий "наступ" Росії на сході України: на Заході розповіли, що відбувається на фронті

Російське військове командування вкотре перебільшує свої успіхи на фронті, намагаючись створити враження масштабного наступу на сході України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що заяви Москви про просування в районі Куп’янська та Борівської ділянки фронту не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Як пише Інститут вивчення війни, приводом для нової хвилі заяв став виступ начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, який повідомив про нібито успіхи російських військ на Харківщині. Зокрема, він стверджував, що окупанти просуваються на захід від Куп’янська у напрямку Шевченкового, а також контролюють низку населених пунктів поблизу міста.

Однак аналітики ISW наголошують, що підтверджень таких заяв немає. За оцінками фахівців, російські сили контролюють приблизно 14% території Куп’янська, а в самому місті діють лише окремі розвідувальні групи РФ. Також експерти не знайшли доказів повного захоплення Кутківки, Великої Шапківки чи Лимана, про що заявляв Герасимов.

У звіті ISW зазначається, що Кремль уже кілька місяців формує "паралельну реальність", демонструючи російському суспільству та керівництву країни завищені результати бойових дій. Такі повідомлення мають створити ілюзію невпинного наступу РФ та неминучого краху української оборони. Крім того, аналітики також звертають увагу на реакцію самих російських "воєнкорів" і мілблогерів.

"Заявлені Герасимовим просування на захід від Куп'янська та вздовж лінії Куп'янськ-Борова-Лиман є кричущими навіть у порівнянні з наймасштабнішими російськими ультранаціоналістичними заявами в цьому районі", — йдеться у звіті ISW.

Частина з них відкрито критикує Генштаб РФ за так звані "гарні звіти", які не відповідають ситуації на фронті. Деякі російські блогери саркастично припускають, що незабаром у Москві можуть "оголосити про захоплення Харкова", попри відсутність реальних успіхів.

"Ці перебільшені заяви про вигадані досягнення разом зі скаргами мілблогерів можуть свідчити про те, що вищий ешелон російського військового командування або не знає, або не бажає визнавати реалії поля бою навіть перед собою, і тому дозволяє власним брехням впливати на російське оперативне та стратегічне планування", — підсумовують в Інституті вивчення війни.

