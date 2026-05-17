Война с Россией Новое "наступление" России на востоке Украины: на Западе рассказали, что происходит на фронте
Новое "наступление" России на востоке Украины: на Западе рассказали, что происходит на фронте

Аналитики опровергли заявления Генштаба РФ о масштабном наступлении в Харьковской области.

17 мая 2026, 10:00
Slava Kot

Российское военное командование снова преувеличивает свои успехи на фронте, пытаясь создать впечатление масштабного наступления на востоке Украины. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что заявления Москвы о продвижении в районе Купянска и Боровского участка фронта не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Как пишет Институт изучения войны, поводом для новой волны заявлений стало выступление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который сообщил о якобы успехах российских войск в Харьковской области. В частности, он утверждал, что оккупанты продвигаются к западу от Купянска в направлении Шевченково, а также контролируют ряд населенных пунктов вблизи города.

Однако аналитики ISW отмечают, что подтверждений таких заявлений нет. По оценкам специалистов, российские силы контролируют примерно 14% территории Купянска, а в самом городе действуют только отдельные разведывательные группы РФ. Также эксперты не нашли доказательств полного захвата Кутковки, Большой Шапковки или Лимана, о чем заявлял Герасимов.

В отчете ISW отмечается, что Кремль уже несколько месяцев формирует "параллельную реальность", демонстрируя российскому обществу и руководству страны завышенные результаты боевых действий. Такие сообщения должны создать иллюзию постоянного наступления РФ и неизбежного краха украинской обороны. Кроме того, аналитики также обращают внимание на реакцию самих российских "военкоров" и милблогеров.

"Заявленные Герасимовым продвижения к западу от Купянска и вдоль линии Купянск-Борова-Лиман вопиют даже по сравнению с самыми масштабными российскими ультранационалистическими заявлениями в этом районе", — говорится в отчете ISW.

Часть из них открыто критикует Генштаб РФ за так называемые "хорошие отчеты", не отвечающие ситуации на фронте. Некоторые российские блоггеры саркастически предполагают, что вскоре в Москве могут "объявить о захвате Харькова", несмотря на отсутствие реальных успехов.

"Эти преувеличенные заявления о вымышленных достижениях вместе с жалобами милблогеров могут свидетельствовать о том, что высший эшелон российского военного командования либо не знает, либо не желает признавать реалии поля боя даже перед собой, и поэтому позволяет собственным враньем влиять на российское оперативное и стратегическое планирование", — подытоживают в Институте изучения войны

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-16-2026/
