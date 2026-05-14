Російський винищувач атакував залізницю під Бєлгородом в РФ: деталі

У Бєлгородській області Росії стався черговий інцидент з нештатним скиданням авіабомби російською авіацією. Під час бойового вильоту винищувач РФ скинув ФАБ-500 на залізничне полотно в Яковлівському районі. Боєприпас не вибухнув, однак пошкодив колії та спричинив сходження електропоїзда з рейок.

Російський винищувач скинув авіабомбу під Бєлгородом. Фото з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, інцидент стався 13 травня на ділянці сполучення "Розумне — Томарівка". У момент аварії в рейковому автобусі перебували 15 пасажирів. Машиніст помітив пошкодження колії та застосував екстрене гальмування, що дозволило уникнути повного сходження транспорту.

Унаслідок падіння авіабомби було пошкоджено близько 25 метрів залізничного полотна. Частина рейок зникла після удару, через що один з вагонів частково зійшов із колії. Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували.

Спочатку губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про можливий “підрив” колії. Однак згодом згадку про диверсію прибрали з офіційного повідомлення. Пізніше стало відомо, що причиною інциденту стала саме авіабомба ФАБ-500, скинута російським літаком. На місце прибули сапери Міноборони РФ, які вилучили та знешкодили боєприпас.

Інциденти з падінням російських авіабомб на власну територію в Росії фіксуються дедалі частіше. За інформацією російського проєкту Astra, лише з початку 2026 року російські військові випадково скинули щонайменше 24 авіабомби на територію РФ та окупованих регіонів України.

